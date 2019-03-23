"Нацкорпус" поставил на Майдане сцену. Выступали искалеченные ветераны войны и матери погибших воинов

23 марта, 2019, 13:41

В отличие от предыдущих субботних вече в этот раз на Майдане Независимости представителями "Нацкорпуса" и "Нацдружин" была установлена сцена средних размеров для выступлений

В субботу, 23 марта 2019 года, преимущественно выступали ветераны войны с инвалидностью и отцы и матери погибших, отмечали недопустимость хищения военного бюджета во время боевых действий на востоке.

Также выступление имел президент исторического клуба "Холодный Яр" Роман Коваль, который призвал собравшихся подумать над тем, за кого голосовать на президентских выборов.

Митинг вел пресс-секретарь "Нацокрпуса" Александр Алферов.

Сейчас участников митинга призвали строиться в колонну и отправиться через Европейскую площадь и улицу Грушевского в Администрацию президента, чтобы передать туда требования сегодняшнего вече.