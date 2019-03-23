"Джентльмен Джек" от НВО. Появился тизер сериала об иконе феминизма Энн Листер
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Мини-сериал расскажет историю иконы феминизма Энн Листер, которую из-за ее неженственной манеры прозвали "джентльмен Джек". В XIX веке аристократка стала "первой открытой женщиной нетрадиционной ориентации".
В то время и то и другое могло иметь самые страшные для нее последствия. Женщины имели очень ограниченные права. Они должны быть леди, рожать и выглядеть красивыми, а все остальное было делом мужчин.
Но Анна смогла стать успешной землевладелицей, торговала углем, покупала шахты, носила мужскую одежду и соблазняла красивых девушек.
Роль Листер исполнила Сюранна Джонс ( "Доктор Кто"). Также в сериале снялись Джемма Уилан, Джо Армстронг, Амелия Баллмор, Джессика Беглоу и другие.
Премьера запланирована на 22 апреля.
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