//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Джентльмен Джек" от НВО. Появился тизер сериала об иконе феминизма Энн Листер

Телеканал HBO представил тизер мини-сериала "Джентльмен Джек", основанного на реальных событиях, о "первой открытой женщине нетрадиционной ориентации"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мини-сериал расскажет историю иконы феминизма Энн Листер, которую из-за ее неженственной манеры прозвали "джентльмен Джек". В XIX веке аристократка стала "первой открытой женщиной нетрадиционной ориентации".

В то время и то и другое могло иметь самые страшные для нее последствия. Женщины имели очень ограниченные права. Они должны быть леди, рожать и выглядеть красивыми, а все остальное было делом мужчин.

Но Анна смогла стать успешной землевладелицей, торговала углем, покупала шахты, носила мужскую одежду и соблазняла красивых девушек.

Роль Листер исполнила Сюранна Джонс ( "Доктор Кто"). Также в сериале снялись Джемма Уилан, Джо Армстронг, Амелия Баллмор, Джессика Беглоу и другие.

Премьера запланирована на 22 апреля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать