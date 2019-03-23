"Джентльмен Джек" от НВО. Появился тизер сериала об иконе феминизма Энн Листер

23 марта, 2019, 22:40

Телеканал HBO представил тизер мини-сериала "Джентльмен Джек", основанного на реальных событиях, о "первой открытой женщине нетрадиционной ориентации"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мини-сериал расскажет историю иконы феминизма Энн Листер, которую из-за ее неженственной манеры прозвали "джентльмен Джек". В XIX веке аристократка стала "первой открытой женщиной нетрадиционной ориентации".

В то время и то и другое могло иметь самые страшные для нее последствия. Женщины имели очень ограниченные права. Они должны быть леди, рожать и выглядеть красивыми, а все остальное было делом мужчин.

Но Анна смогла стать успешной землевладелицей, торговала углем, покупала шахты, носила мужскую одежду и соблазняла красивых девушек.

Роль Листер исполнила Сюранна Джонс ( "Доктор Кто"). Также в сериале снялись Джемма Уилан, Джо Армстронг, Амелия Баллмор, Джессика Беглоу и другие.

Премьера запланирована на 22 апреля.