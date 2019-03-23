Премьера от Pink: певица представила клип на песню Walk Me Home

23 марта, 2019, 20:18

Известная американская певица презентовала клип на песню, которая войдет в восьмой альбом Hurts 2B Human

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Премьера Walk Me Home состоялась в феврале. Песня войдет в восьмой альбом Hurts 2B Human, релиз которого запланирован на апрель этого года.

Автором ролика стал режиссер "Величайшего шоумена" Майкл Грейси. В клипе Pink прогуливается по ночному мегаполису в длинном красном платье.