Премьера от Pink: певица представила клип на песню Walk Me Home
23 марта, 2019, 20:18
Известная американская певица презентовала клип на песню, которая войдет в восьмой альбом Hurts 2B Human
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Премьера Walk Me Home состоялась в феврале. Песня войдет в восьмой альбом Hurts 2B Human, релиз которого запланирован на апрель этого года.
Автором ролика стал режиссер "Величайшего шоумена" Майкл Грейси. В клипе Pink прогуливается по ночному мегаполису в длинном красном платье.
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