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Премьера от Pink: певица представила клип на песню Walk Me Home

Известная американская певица презентовала клип на песню, которая войдет в восьмой альбом Hurts 2B Human

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Премьера Walk Me Home состоялась в феврале. Песня войдет в восьмой альбом Hurts 2B Human, релиз которого запланирован на апрель этого года.

Автором ролика стал режиссер "Величайшего шоумена" Майкл Грейси. В клипе Pink прогуливается по ночному мегаполису в длинном красном платье.

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