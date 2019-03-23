Представителей "Нацкорпуса" и "Нацдружин" пустили в Администрацию президента
23 марта, 2019, 16:37
Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" передали свои требования в Администрацию президента Украины
Об этом сообщает LIGA.net .
Сегодня "Нацкорпус" и "Нацдружины" провели в центре Киева очередную акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме".
Представителей "Нацкорпусу" и "Нацдружин" пустили в Администрацию президента, чтобы они передали свои требования Петру Порошенко. В АП их провел заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, который вышел к протестующим. Требования к АП пронесли участники боевых действий и родители погибших воинов.
По словам лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого, Сергей Кривонос пообещал передать требования Петру Порошенко.
- 23 марта "Нацкорпус" поставил в Киеве на Майдане Независимости сцену, на которой выступали искалеченные ветераны войны и родители погибших воинов.
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