//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Представителей "Нацкорпуса" и "Нацдружин" пустили в Администрацию президента


фото: facebook.com/NKorps
Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" передали свои требования в Администрацию президента Украины

Об этом сообщает LIGA.net .

Сегодня "Нацкорпус" и "Нацдружины" провели в центре Киева очередную акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме".

Представителей "Нацкорпусу" и "Нацдружин" пустили в Администрацию президента, чтобы они передали свои требования Петру Порошенко. В АП их провел заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, который вышел к протестующим. Требования к АП пронесли участники боевых действий и родители погибших воинов.

По словам лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого, Сергей Кривонос пообещал передать требования Петру Порошенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать