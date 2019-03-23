Представителей "Нацкорпуса" и "Нацдружин" пустили в Администрацию президента

23 марта, 2019, 16:37

Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" передали свои требования в Администрацию президента Украины

Об этом сообщает LIGA.net .

Сегодня "Нацкорпус" и "Нацдружины" провели в центре Киева очередную акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме".

Представителей "Нацкорпусу" и "Нацдружин" пустили в Администрацию президента, чтобы они передали свои требования Петру Порошенко. В АП их провел заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, который вышел к протестующим. Требования к АП пронесли участники боевых действий и родители погибших воинов.

По словам лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого, Сергей Кривонос пообещал передать требования Петру Порошенко.