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Порошенко инициирует изменения в Конституцию Украины


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что норму о децентрализации власти следует закрепить в Конституции

Об этом Порошенко заявил на заседании Совета национального развития Черновицкой области, сообщает "Укринформ" .

"Когда мы начинали реформу децентрализации, главное, что мне говорили: господин президент, не тяните нас в ту децентрализацию. Вы должны гарантировать, что процесс децентрализации должен быть добровольным. Ни на кого не давите. Я твердо пообещал это. Сейчас добровольность закончена - ибо есть воля президента, поддержка людей, народа, народных депутатов, лидеров общин ", - сказал Порошенко.

По его словам, если бы лидеры общин отказывались от курса децентрализации, люди бы пострадали.

"Поэтому мы будем проводить конституционные изменения и защищать децентрализацию. Выборы местных общин 2020 - это ответ на то, что сделано и что изменилось. Мы это делаем для людей", - подчеркнул Порошенко.

  • Напомним, 22 марта Петр Порошенко анонсировал доплаты пенсионерам и предположил введение 13-й пенсии.

 

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