Netflix снимет современную версию "Трех мушкетеров"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Отмечается, что подробности нового проекта пока неизвестны, но ожидается, что фильм будет современной экранизацией в духе франшизы "Миссия невыполнима".
Продюсерами ленты станут Эрик Ньюман ( "Яркие", "Робокоп") и Брайан Унклесс ( "Яркие"), а также Скотт Глассголд ( "Перспектива").
"Три мушкетера" - это история приключений юного французского дворянина д'Артаньяна, который покинул свою родину Гасконь, чтобы стать мушкетером короля Франции. Другие герои романа и друзья мушкетера: Атос, Портос и Арамис.
События разворачиваются в период между 1625 и 1628 годами. Герои были включены в приключения и интриги между королем Людовиком XIII, его первым министром кардиналом Ришелье, королевой Анной Австрийской и ее английским любовником лордом Бекингемом.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-