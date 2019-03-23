Netflix снимет современную версию "Трех мушкетеров"

23 марта, 2019, 15:29

Стриминговий гигант занялся разработкой фильма по известному роману Александра Дюма

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Отмечается, что подробности нового проекта пока неизвестны, но ожидается, что фильм будет современной экранизацией в духе франшизы "Миссия невыполнима".

Продюсерами ленты станут Эрик Ньюман ( "Яркие", "Робокоп") и Брайан Унклесс ( "Яркие"), а также Скотт Глассголд ( "Перспектива").

"Три мушкетера" - это история приключений юного французского дворянина д'Артаньяна, который покинул свою родину Гасконь, чтобы стать мушкетером короля Франции. Другие герои романа и друзья мушкетера: Атос, Портос и Арамис.

События разворачиваются в период между 1625 и 1628 годами. Герои были включены в приключения и интриги между королем Людовиком XIII, его первым министром кардиналом Ришелье, королевой Анной Австрийской и ее английским любовником лордом Бекингемом.