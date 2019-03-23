Netflix показал трейлер нового сезона научно-фантастического сериала "Удивительные чудеса"

23 марта, 2019, 13:00

Третий сезон популярного сериала от стримингового сервиса Netflix стартует 4 июля 2019 года

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Два первых сезона научно-фантастического триллера братьев Даффер получили положительные отзывы, поэтому Netflix решил продолжить проект на 3-й сезон, который зрители увидят уже этим летом.

Весь сериал полон отсылками к произведениям Кинга, фильмов Спилберга, Лукаса и Линча. Третий сезон был воодушевлен фантастической лентой "Назад в будущее", которая вышла в 1985 году. События нового сезона пройдут именно в 1985-м - через год после событий второго сезона.

В сериале снова появятся Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун и Финн Вулфгард.

Премьера первого эпизода нового сезона запланирована на 4 июля, когда США отмечают День независимости. Празднование этой даты будет показано в одной из серий "Удивительных чудес".