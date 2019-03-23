Netflix показал трейлер нового сезона научно-фантастического сериала "Удивительные чудеса"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Два первых сезона научно-фантастического триллера братьев Даффер получили положительные отзывы, поэтому Netflix решил продолжить проект на 3-й сезон, который зрители увидят уже этим летом.
Весь сериал полон отсылками к произведениям Кинга, фильмов Спилберга, Лукаса и Линча. Третий сезон был воодушевлен фантастической лентой "Назад в будущее", которая вышла в 1985 году. События нового сезона пройдут именно в 1985-м - через год после событий второго сезона.
В сериале снова появятся Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун и Финн Вулфгард.
Премьера первого эпизода нового сезона запланирована на 4 июля, когда США отмечают День независимости. Празднование этой даты будет показано в одной из серий "Удивительных чудес".
Читайте также
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
Читайте также
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова
-