Не голосуйте против, потому что тогда вы голосуете против своего будущего, - глава УГКЦ Святослав

23 марта, 2019, 14:48

Патриарх УГКЦ Святослав (Шевчук) призывает украинцев принять участие в выборах президента и ни в коем случае не отдать свой голос за популистов

Об этом иерарх сказал в интервью Украинской правде , передает Еспресо.TV

"Это абсолютно, я бы сказал, недопустимо, чтобы люди отдавали голоса за популистов. Потому что популизм - это абсолютно негосударственная позиция. Это не та философия, которая может что-то строить. Популисты могут только уничтожать. Потому что они предлагают то, чего не в состоянии осуществить, а порой не имеют даже зеленого воображения, как это делается или четкого желания делать то, что обещают ", - заявил он.

Глава УГКЦ отметил, что популизм в политике является общемировой тенденцией.

"Но знаете, что мне действительно очень грустно теперь Что популярными могут быть те, которые даже не имеют своих лозунгов и ничего не обещают. Обычно ответственный избиратель для того, чтобы отдать свой голос за какого-то политического деятеля или кандидата, должен понять, какого типа программу тот предлагает. А у нас сегодня популярны есть такие популисты, которые даже ничего не предлагают ", - отметил предстоятель.

Патриарх Святослав призвал сделать серьезный анализ перед тем, как отдать свой голос на выборах.

"Очевидно, что качественные выборы зависят не только от качественных кандидатов, но и от качественных избирателей. С другой стороны - это протест. Голосуя за эфемерное лицо, кто-то голосует против. Против власти, против способа строительства государства, против своей экономической неурядицы", - подчеркнул он.

"Я бы очень поощрял - никогда не голосуйте против. Потому что голосуя против, вы де-факто проголосуете против своего будущего. И это совершенно неконструктивный и безответственный шаг. Очевидно, мы не имеем ангелов, которые идут к власти. Есть 39 кандидатов, но победить должен один. Поэтому очень серьезно нужно анализировать, за кого вы отдадите свой голос ", - добавил глава греко-католиков.