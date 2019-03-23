На Одесщине обнаружили деньги на подкуп избирателей и бухгалтерские записи "депутата Д", - Луценко

23 марта, 2019, 12:56

В Одесской области прокуратура ликвидировала очередную сеть подкупа избирателей в пользу кандидата на пост президента Юлии Тимошенко

Об этом в субботу, 23 марта 2019 года, сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, в Одесской области изъяли деньги, якобы предназначенные для скупки голосов в пользу Тимошенко.

Он также отметил, что правоохранители накрыли часть сети "депутата Д".

"Очевидно, имеется в виду нардеп от" Батькивщины "Валерий Дубиль, которого подозревают в причастности к подкупу избирателей", - отмечает РБК-Украина .