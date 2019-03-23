Мир наступит тогда, когда президентом России станет агент СБУ, который подпишет акт о капитуляции, - Данилюк
Об этом вечером в пятницу, 22 марта 2019 года, заявил кандидат в президенты Александр Данилюк во время дебатов на канале Еспресо.TV , которые вел Антон Борковский.
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"Путин не может договориться ни с Порошенко, ни с другим любым президентом Украины ни о чем, кроме уничтожения нашего государства. Мы должны это понимать. И мы должны понять, что, безусловно, президентом Украины кто-то будет. И мы должны не выбирать тех, кто обещает нам сладкую ложь в виде мира. Мира не будет, пока президентом Российской Федерации не станет агент Службы безопасности Украины, который подпишет акт о капитуляции Российской Федерации ", - отметил Данилюк, отвечая на вопрос журналиста Милана Лелича о том, на что должны настраивать избирателей кандидаты в президенты.
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Кроме того, по словам Данилюка, от войны на Донбассе на самом деле "устали" те, кто не был на фронте и никоим образом с ним не связан.
Кроме Данилюка в программе также принимали участие Геннадий Балашов и Роман Бессмертный .
- Напомним, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и кум Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым .
- СБУ готовит правовую оценку данному поступку.
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