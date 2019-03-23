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Marvel выставит на аукцион все вещи супергероев

Студия Marvel планирует распродать костюмы, реквизит и декорации с супергеройских сериалов Netflix "Сорвиголова", "Люк Кейдж" и "Железный кулак", которые были закрыты

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Digital Spy.

Marvel Television в сотрудничестве с Prop Store в августе 2019 года проведут аукцион, лотами которого станут костюмы, реквизит и декорации супергеройских сериалов Netflix "Сорвиголова", "Люк Кейдж" и "Железный кулак", которые были закрыты.

На продажу будут выставлены более 750 лотов. Двухдневный аукцион состоится в августе в Лос-Анджелесе. В торгах можно будет участвовать в режиме реального времени по телефону или через интернет. На официальном сайте работает таймер с отсчетом времени до его начала.

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"Реквизит и костюмы, созданные для этих серий, являются живым воплощением комиксов, которые мы воссоздали в реальности. Мы рады сотрудничать с Prop Store, чтобы дать фанатам уникальную возможность иметь настоящие знаковые сувениры, которые использовались для создания их любимых шоу Marvel", - отметил вице-президент Marvel Майк Пасчиулло.

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Среди лотов - трость, очки и костюм Мэтта Мердока, катана Коллин Винг, маска Железного Кулака и другой реквизит.

"Сорвиголова", "Люк Кейдж" и "Железный кулак" выходили на Netflix. После нескольких сезонов компания заявила об их закрытии. Наиболее удачным шоу стал сериал "Сорвиголова", "Железный кулак" имел крайне низкие оценки как критиков, так и зрителей.

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