Леди Гага встречается со звездой "Мстителей", - СМИ
Об этом изданию People сообщил инсайдер, передает Еспресо.TV.
32-летняя американская певица Леди Гага, которой в последнее время приписывали роман с Брэдли Купером, имеет отношения с другим актером - 48-летним Джереми Реннером.
Месяц назад Гага получила "Оскар" и подошла к голливудской тусовке.
Леди Гага и известный по роли в "Мстителях" Джереми Реннер разделяют любовь к музыке. Актер, в частности, написал песни к мультфильму "Стражи Арктики" и озвучил одного из персонажей.
"Я занимался музыкой с 12 лет. Просто не хотел превращать ее в бизнес", - признавался он в интервью USA Today.
Слухи об их отношениях появились после того, как певица разорвала отношения с женихом Кристианом Карино в феврале после 2-х лет совместной жизни.
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