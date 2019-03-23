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Леди Гага встречается со звездой "Мстителей", - СМИ

Американскую певицу Леди Гагу и голливудского актера Джереми Реннера заметили на свидании

Об этом изданию People сообщил инсайдер, передает Еспресо.TV.

32-летняя американская певица Леди Гага, которой в последнее время приписывали роман с Брэдли Купером, имеет отношения с другим актером - 48-летним Джереми Реннером.

Месяц назад Гага получила "Оскар" и подошла к голливудской тусовке.

Леди Гага и известный по роли в "Мстителях" Джереми Реннер разделяют любовь к музыке. Актер, в частности, написал песни к мультфильму "Стражи Арктики" и озвучил одного из персонажей.

"Я занимался музыкой с 12 лет. Просто не хотел превращать ее в бизнес", - признавался он в интервью USA Today.

Слухи об их отношениях появились после того, как певица разорвала отношения с женихом Кристианом Карино в феврале после 2-х лет совместной жизни.

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