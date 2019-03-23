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Какой будет погода во Всемирный метеорологический день. Синоптик рассказала

23 марта все восточные области, а также Полтавщина, Днепропетровщина, Запорожье и даже Крым попадут во влажную зону с осадками

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По прогнозам госпожи Диденко, погода будет неустойчивой. В частности, 23 марта все восточные области, а также Полтавщина, Днепропетровщина, Запорожье и даже Крым попадут в воду зону с осадками, которые могут выпасть даже в виде мокрого снега.

На остальной территории без существенных осадков. На западе будет достаточно тепло, температура воздуха ожидается +9°C...+13°C, на остальной территории она будет колебаться в пределах от +7°C до +11°C, свежее будет на востоке, там ожидается + 3°C...+5°C.

В воскресенье 24 марта восточная часть Украины постепеноо очистится от осадков, но в Украину поступит другой атмосферный фронт, который принесет в западную часть и в северные области дожди.

В Киеве 23 марта без существенных осадков. Температура воздуха ожидается около +10°C, в воскресенье, 24 марта, может увеличиться облачность, а температура воздуха существенно не изменится.

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