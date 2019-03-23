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Гриценко рассказал, кого назначит премьером в случае победы на выборах


фото: grytsenko.com.ua
Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что назначит Андрея Садового премьер-минстром в случае победы на выборах

Об этом Анатолий Гриценко сообщил в facebook.

"Меня часто спрашивали, кого на посту президента Украины я хотел бы видеть премьер-министром Украины. Отвечаю, это Андрей Иванович Садовый. Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономику, социальную сферу, знает, что болит у людей. У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте. Будет сформировано правительство и это будет ответственная политика", - написал Гриценко.

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  • Напомним, 4 марта Садовый подал заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины. Перед этим, 1 марта он заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
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