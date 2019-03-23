Гриценко рассказал, кого назначит премьером в случае победы на выборах

23 марта, 2019, 20:46

Об этом Анатолий Гриценко сообщил в facebook.

"Меня часто спрашивали, кого на посту президента Украины я хотел бы видеть премьер-министром Украины. Отвечаю, это Андрей Иванович Садовый. Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономику, социальную сферу, знает, что болит у людей. У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте. Будет сформировано правительство и это будет ответственная политика", - написал Гриценко.

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