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Генпрокурор США обнародует доклад Мюллера о вмешательстве России в выборы


фото: REUTERS
Генеральный прокурор США Уильям Барр намерен обнародовать главные тезисы доклада Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Fox News.

Генеральный прокурор Уильям Барр хочет обнародовать основные выводы отчета специального прокурора Роберта Мюллера 23 марта вечером, отметил источник, близкий к Республиканской партии.

Правда, уточняется, что определенные процедурные препятствия все же могут задержать объявление доклада.

Другой источник даже назвал примерное время - с трех до пяти вечера субботы - когда Барр хочет сделать заявление. Впрочем, по информации других изданий, может получиться так, что объявление отчета может быть перенесено на следующий день.

  • 20 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что решение о публикации отчета о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера должен принимать именно Уильям Барр.
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