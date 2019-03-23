Генпрокурор США обнародует доклад Мюллера о вмешательстве России в выборы

23 марта, 2019, 21:34

Генеральный прокурор США Уильям Барр намерен обнародовать главные тезисы доклада Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Fox News.

Генеральный прокурор Уильям Барр хочет обнародовать основные выводы отчета специального прокурора Роберта Мюллера 23 марта вечером, отметил источник, близкий к Республиканской партии.

Правда, уточняется, что определенные процедурные препятствия все же могут задержать объявление доклада.

Другой источник даже назвал примерное время - с трех до пяти вечера субботы - когда Барр хочет сделать заявление. Впрочем, по информации других изданий, может получиться так, что объявление отчета может быть перенесено на следующий день.