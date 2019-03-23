Евро-2020: Украина остановила Португалию, Англия разгромила Чехию, результаты других матчей пятницы
23 марта, 2019, 07:00
В пятницу, 22 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020 - Украина сыграла вничью с Португалией, Англия разгромила Чехию
Евро-2020. отборочный турнир
1-й тур
22 марта
Группа A
Болгария - Черногория 1: 1
Голы: Неделев, 82 (пен.) - Мугоша, 50
Англия - Чехия 5: 0
Голы: Стерлинг, 24, 62, 68, Кейн, 42 + 2 (пен.), Каллас, 84 (авт.)
Группа B
Португалия - Украина 0: 0
Люксембург - Литва 2: 1
Голы: Баррейро, 45, Родригес, 55 - Черных, 14
Группа H
Молдова - Франция 1: 4
Голы: Амброс, 89 - Гризманн, 24 Варан, 27 Жиру, 36, Мбаппе, 87
Андорра - Исландия 0: 2
Голы: Бьярнасон, 22 Кьяртанссон, 80
Албания - Турция 0: 2
Голы: Йылмаз, 21 Чалханоглу, 55
- 22 марта, в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией .
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