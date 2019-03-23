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Евро-2020: Украина остановила Португалию, Англия разгромила Чехию, результаты других матчей пятницы


фото: REUTERS
В пятницу, 22 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020 - Украина сыграла вничью с Португалией, Англия разгромила Чехию

Евро-2020. отборочный турнир

1-й тур

22 марта

Группа A

Болгария - Черногория 1: 1

Голы: Неделев, 82 (пен.) - Мугоша, 50

Англия - Чехия 5: 0

Голы: Стерлинг, 24, 62, 68, Кейн, 42 + 2 (пен.), Каллас, 84 (авт.)

Группа B

Португалия - Украина 0: 0

Люксембург - Литва 2: 1

Голы: Баррейро, 45, Родригес, 55 - Черных, 14

Группа H

Молдова - Франция 1: 4

Голы: Амброс, 89 - Гризманн, 24 Варан, 27 Жиру, 36, Мбаппе, 87

Андорра - Исландия 0: 2

Голы: Бьярнасон, 22 Кьяртанссон, 80

Албания - Турция 0: 2

Голы: Йылмаз, 21 Чалханоглу, 55

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