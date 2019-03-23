Евро-2020: сборная Украины потеряла ключевого футболиста

23 марта, 2019, 22:26

Полузащитник сборной Украины Марлос из-за травмы не сможет помочь команде в отборочном матче Евро-2020 против Люксембурга

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Сборная Украины 23 марта совершила перелет из Лиссабона в Люксембург. На игру 2-го тура отбора Евро-2020 не полетел Марлос, который выбыл из-за рецидива старой травмы приводящей мышцы бедра. Полузащитник улетел в Киев.

Матч отбора Евро-2020 Люксембург - Украина состоится 25 марта.

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