Евро-2020: сборная Украины потеряла ключевого футболиста
23 марта, 2019, 22:26
Полузащитник сборной Украины Марлос из-за травмы не сможет помочь команде в отборочном матче Евро-2020 против Люксембурга
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Сборная Украины 23 марта совершила перелет из Лиссабона в Люксембург. На игру 2-го тура отбора Евро-2020 не полетел Марлос, который выбыл из-за рецидива старой травмы приводящей мышцы бедра. Полузащитник улетел в Киев.
Матч отбора Евро-2020 Люксембург - Украина состоится 25 марта.
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- 22 марта 2019 года в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьей с Португалией заявил, что доволен своей командой на 80% .
- Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, что лидер португальцев Криштиану Роналду разозлился из-за ничьи в матче отбора Евро-2020.
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