Евро-2020: результаты отборочных матчей субботы
23 марта, 2019, 21:16
В субботу проходят матчи 1-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу
Евро-2020
Отборочный турнир. 1-й тур
23 марта
Группа D
Грузия - Швейцария 0: 2
Голы: Цубер, 56, Закария, 80
Гибралтар - Ирландия 1: 0
Гол: Хендрик, 49
Группа F
Мальта - Фарерские острова 2: 1
Гол: Нвоко, 13 Борг, 77 (пен.) - Томсен, 90 8
Удаление: Агиус, 62 (Мальта)
Швеция - Румыния 2: 1
Голы: Куайсон, 33, Клеассон, 40 - Кешерю, 58
- Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию, а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
- 22 марта 2019 года в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьей с Португалией заявил, что доволен своей командой на 80% .
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