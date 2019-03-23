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Евро-2020: результаты отборочных матчей субботы


фото: REUTERS
В субботу проходят матчи 1-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу

Евро-2020

Отборочный турнир. 1-й тур

23 марта

Группа D

Грузия - Швейцария 0: 2

Голы: Цубер, 56, Закария, 80

Гибралтар - Ирландия 1: 0

Гол: Хендрик, 49

Группа F

Мальта - Фарерские острова 2: 1

Гол: Нвоко, 13 Борг, 77 (пен.) - Томсен, 90 8

Удаление: Агиус, 62 (Мальта)

Швеция - Румыния 2: 1

Голы: Куайсон, 33, Клеассон, 40 - Кешерю, 58

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