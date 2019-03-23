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Евро-2020: расписание матчей и трансляций субботы


фото: uefa.com
В субботу, 23 марта, состоятся заключительные матчи 1-го тура отборочного турнира Евро-2020

Евро-2020

Отборочный турнир. 1-й тур

23 марта

16:00 - группа D, Грузия - Швейцария, "Футбол 1"

19:00 - группа D, Гибралтар - Ирландия, "Футбол 1"

19:00 - группа F, Мальта - Фарерские острова

19:00 - группа F, Швеция - Румыния, "Футбол 2"

19:00 - группа F, Испания - Норвегия, "Футбол 2"

21:45 - группа J, Италия - Финляндия, "Футбол 1"

21:45 - группа J, Босния и Герцеговина - Армения

21:45 - группа J, Лихтенштейн - Греция

  • Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию , а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
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