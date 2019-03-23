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Эмилия Кларк рассказала, что чуть не умерла от инсульта и перенесла операции на мозге во время съемок "Игры престолов"

Популярная британская актриса, известная по роли Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", в 2011 году пережила субарахноидальное кровоизлияние и чуть не умерла

Об этом она рассказала в интервью The New Yorker , сообщает Еспресо.TV .

После завершения съемок первого сезона "Игры престолов" Эмилия Кларк, которой тогда было 24 года, пережила субарахноидальное кровоизлияние. Такое внутреннее кровотечение случается из-за разрыва артериальной аневризмы или из-за черепно-мозговую травму. Треть пациентов умирают практического сразу, другим нужна срочная операция.

Как поделилась сама актриса, у нее началась страшная головная боль во время тренировки в спортзале, которая становился все сильнее.

"На каком уровне я понимала, что происходит: мой мозг был поврежден", - рассказала она.

Эмилия Кларк успешно перенесла трехчасовую операцию. Несмотря на то, что хирургам удалось оперировать, а не трепановать череп, актриса не могла вспомнить собственное имя, когда проснулась.

"Мое полное имя - Эмилия Изабель Евфимия Роуз Кларк. Но я не могла его вспомнить. Вместо этого, бессмысленные слова вылетали из моего рта, и я начала паниковать. Я никогда не чувствовала такого страха - приближалось чувство обреченности", - пояснила актриса .

После кровоизлияния врачи обнаружили у нее в мозгу еще одну небольшую аневризму. Очередное обследование, которое произошло после завершения съемок третьего сезона "Игры престолов", показало, что аневризма увеличилось вдвое.

Актрисе пообещали, что это будет несложная операция с проникновением через бедренную артерию, но во время ее проведения аневризма разорвалась. "Я проснулась, крича от боли, - рассказала актриса. - У меня был обширное кровоизлияние, и врачи ясно дали понять, что без новой операции я могу умереть".

Третье хирургическое вмешательство провели немедленно. Уже пришлось вскрывать череп. Кларк снова провела месяц в больнице. Процесс выздоровления шел еще труднее, чем двумя годами ранее. "Меня учили помнить, что всегда есть кто-то, кому хуже, чем тебе. Но пережив этот опыт второй раз, я потеряла всякую надежду. Мне казалось, что от меня осталась только оболочка. Сейчас мне трудно вспомнить эти мрачные дни во всех подробностях. Мой ум заблокировал их. Но я помню, что была убеждена, что не выживу ", - поделилась Эмилия Кларк.

Полностью оправившись, Кларк основала благотворительный проект SameYou. Он призван помогать вылечиться тем, кто получил черепно-мозговые травмы или пережил инсульт.

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