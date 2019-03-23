Аудитория "Украинского радио" выросла на 67%, а через 5 лет будет мода на разговорные радиостанции, - генпродюсер Дмитрий Хоркин

23 марта, 2019, 18:12

За счет реализации новой концепции вещания трех каналов государственного "Украинского радио" его совокупная аудитория выросла почти на 70%

Об этом со ссылкой на имеющиеся у него данные заявил генеральный продюсер UA: Украинское радио, известный диктор Дмитрий Хоркин в авторской программе "ЧБ шоу" Богдана Буткевича на телеканале Еспресо.TV .

"В целом радиослушание не падает, а слушание "Украинского радио" возросло ... Мы за год первого сезона выросли на 67%", - отметил он.

По словам Хоркина, перестроить работу национального радиовещателя его побудил собственный уже 14-летний стаж работы в этой структуре, а также желание устранить присущую ей "косность".

"Я думал: "Такая мощная структура, такой мощный вещатель. И три канала разнообразны, и свои творческие коллективы, и, как ВВС свой оркестр, хор. Любое солидное радио имеет творческие коллективы. Помещение в центре Киева. Ну, все классно. Но почему-то не "выстреливает". И вот мне хотелось сделать. Я постоянно думал: "Почему? Почему так?", - пояснил нынешний глава UA: Украинское радио.

Кроме того, он поделился собственным прогнозом по развитию русскоязычного информационно-аналитического радиопродукта.

"У нас постепенно, лет за 5-10 возродится культура слушания разговорного аналитического радио. Так же как информационные телеканалы. Это сейчас возвращается. Их становится больше и рейтинг растет совокупный. Вот так и в разговорном радио будет. Потому что во многих странах мира в ТОП-5 входят разговорные радиостанции ", - рассказал Хоркин.