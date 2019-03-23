22 марта на фронте: с украинской стороны - один погибший, один раненый, с российской - трое уничтоженных, пятеро раненых
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 23 марта 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Обстрелы имели место вблизи Водяного, Новомихайловки, Новоалександровки, Новозвановки и Золотого-1.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.
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"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", - отмечают украинские военные.
По данным разведки, 22 марта огнем трех оккупантов было ликвидировано и пятеро ранены.
С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.
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Справка
В течение прошлого 2018 на фронте погибло 133 защитника Украины, в частности, две молодые девушки.
- Летом министр внутренних дел Арсен Аваков представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" .
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