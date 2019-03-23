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22 марта на фронте: с украинской стороны - один погибший, один раненый, с российской - трое уничтоженных, пятеро раненых

иллюстративное
фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua
22 марта российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 23 марта 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Обстрелы имели место вблизи Водяного, Новомихайловки, Новоалександровки, Новозвановки и Золотого-1.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

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"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", - отмечают украинские военные.

По данным разведки, 22 марта огнем трех оккупантов было ликвидировано и пятеро ранены.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

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Справка

В течение прошлого 2018 на фронте погибло 133 защитника Украины, в частности, две молодые девушки.

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