Журналисты Bihus.info показали слайды переписки, которых нет в телефонах Жукова и Рогозы, - Винник об итогах экспертизы

22 марта, 2019, 11:15

Журналисты Bihus.info показали слайды переписки, которых нет в телефонах руководителя "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы и Виталия Жукова, который работал в "Укроборонпроме", но уволился в 2014 году

Об этом заявил 22 марта председатель ВСК по расследованию хищения ВСУ Иван Винник, передает Еспресо.TV .

По его словам, ему и голове ВСК предоставили доступ к материалам экспертизы, телефонов и к полному тексту всех разговоров, которые зафиксированы в уголовном порядке между фигурантами. Они распечатали все слайды, которые имелись в исследованиях Bihus.info и сравнили диалоги из этих слайдов с реальными экспертизами и реальными переписки, которые были извлечены из телефонов, которые забрали во время следствия.



"Выводы и резонанс этого журналистского расследования был вызван отдельными слайдами переписки, которых на самом деле нет в наличии в месседжерах Whats up, изъятых у Жукова и Рогозы. Конкретно могу утверждать, что переписка Жукова с директором концерна Павлом Буковым, как это отражено у Бигуса, с якобы намеками на какие-то корпцийные сделки, хищения и т.п. самом деле не соответствует реальному содержанию переписки ", - сказал он.



По его словам, если возвращаться к реальному содержанию переписки, то Жуков набивался на встречу с Букиным Павлом.



"Тот де-факто игнорировал его и последнее предложение, касающееся того, что Жуков возмущается тем, что Павел Букин, директор Укроборонпрома, не хочет с ним встречаться. Дискуссия между Игорем Гладковским и Жуковым, как я понимаю, они вместе учились, имеет преимущественно подростково-бытовой характер. Мы не увидели большинства тех намеков на коррупционные сделки, которые предоставило расследованию Бигуса такого широкого резонанса ", - сказал он.



Товар того, Винник сказал, что они настаивают на том, чтобы фигуранты, которые позволили себе воровать во время войны в украинских ВС прямо или косвенно, должны быть наказаны.



"Мы анонсировали уже необходимость инвентаризировать все остатки узлов автоматов , которые хранятся на предприятиях Укроборонпрома с целью любого предотвращения возможных последующим хищений с целью легализации затем через грязные сделки перепродажи в концерн", - сказал он.