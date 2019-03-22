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Журналисты Bihus.info показали слайды переписки, которых нет в телефонах Жукова и Рогозы, - Винник об итогах экспертизы


фото: radiosvoboda
Журналисты Bihus.info показали слайды переписки, которых нет в телефонах руководителя "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы и Виталия Жукова, который работал в "Укроборонпроме", но уволился в 2014 году

Об этом заявил 22 марта председатель ВСК по расследованию хищения ВСУ Иван Винник, передает Еспресо.TV .

По его словам, ему и голове ВСК предоставили доступ к материалам экспертизы, телефонов и к полному тексту всех разговоров, которые зафиксированы в уголовном порядке между фигурантами. Они распечатали все слайды, которые имелись в исследованиях Bihus.info и сравнили диалоги из этих слайдов с реальными экспертизами и реальными переписки, которые были извлечены из телефонов, которые забрали во время следствия.

"Выводы и резонанс этого журналистского расследования был вызван отдельными слайдами переписки, которых на самом деле нет в наличии в месседжерах Whats up, изъятых у Жукова и Рогозы. Конкретно могу утверждать, что переписка Жукова с директором концерна Павлом Буковым, как это отражено у Бигуса, с якобы намеками на какие-то корпцийные сделки, хищения и т.п. самом деле не соответствует реальному содержанию переписки ", - сказал он.

По его словам, если возвращаться к реальному содержанию переписки, то Жуков набивался на встречу с Букиным Павлом.

"Тот де-факто игнорировал его и последнее предложение, касающееся того, что Жуков возмущается тем, что Павел Букин, директор Укроборонпрома, не хочет с ним встречаться. Дискуссия между Игорем Гладковским и Жуковым, как я понимаю, они вместе учились, имеет преимущественно подростково-бытовой характер. Мы не увидели большинства тех намеков на коррупционные сделки, которые предоставило расследованию Бигуса такого широкого резонанса ", - сказал он.

Товар того, Винник сказал, что они настаивают на том, чтобы фигуранты, которые позволили себе воровать во время войны в украинских ВС прямо или косвенно, должны быть наказаны.

"Мы анонсировали уже необходимость инвентаризировать все остатки узлов автоматов , которые хранятся на предприятиях Укроборонпрома с целью любого предотвращения возможных последующим хищений с целью легализации затем через грязные сделки перепродажи в концерн", - сказал он.

  • Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковський, сын екс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн. Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.
  • Сын екс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковський подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.
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