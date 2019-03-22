Запорожский прокурор и общественные активисты требуют настоящей реформы прокуратуры

22 марта, 2019, 19:35

Экс-руководитель Запорожской местной прокуратуры Роман Мазурик написал проект реформы, не требующей изменения действующего законодательства

Об этом Мазурик рассказал во время пресс-конференции "Что происходит с реформой прокуратуры? Кто побеждает - "старая система" или "новый подход?", состоявшейся в четверг в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" при участии правозащитников и общественных активистов.

Были представлены почти все крупные регионы Украины: Запорожье, Днипро, Киев и Одесса.

Участники мероприятия обратили внимание общественности на то, что реформа правоохранительных органов - не только в смене названий. Тем более, что органы прокуратуры на местах готовы к реальным изменениям, а общество требует, "чтобы из “карательных" органов были созданы прокуратуры европейского образца, которые будут защищать права граждан и заниматься тем, чтобы полиция и другие службы (фискальная, миграционная, СБУ и т.д.) действовали согласно закону, а не "договорнякам".

Именно поэтому экс-руководитель Запорожской прокуратуры разработал проект реформирования структуры, который применим во всех областях Украины. "Он касается изменения структурных подразделений областных прокуратур и распределения функций между процессуальными прокурорами. Мы должны показать реальные результаты для того, чтобы заработал бизнес. Чтобы люди перестали нести взятки в конвертах, а платили налоги и наполняли бюджет", - заявил прокурор Роман Мазурик.

Прокурор подал иск о восстановлении в должности руководителя и требует от Генеральной прокуратуры обратить внимание на то, что происходит на местах. "22 февраля этого года меня уволили по надуманной причине, я подал в суд, убежден в выигрыше дела, потому что я грамотный юрист. Почему государство должно платить тем, кого незаконно уволили - я не понимаю. Почему народ Украины должен нести эти убытки? Если я могу работать и воплотить настоящие реформы на местах", - отметил Роман Мазурик.

До настоящих реформ в прокуратуре дозрело и общество, считает правозащитник Артем Фоменко. "Реформа полиции вызывает много вопросов, но ведь создана совершенно новая патрульная полиция. Судебная реформа проходит под серьезным контролем общественности - поэтому сейчас уже можно видеть первые результаты: суды работают. Но мы не можем сказать то же о прокуратуре - осталась старая система, которая является абсолютно непрозрачной", - подытожил Артем Фоменко.

Ключевым принципом реформирования прокуратуры, как и всех правоохранительных органов, должна стать открытость, уверена журналист и общественный деятель Елена Балаба. "Главная цель европейских реформ - это то, что власть должна быть прозрачной и открытой, а не прятаться от своего народа, как это продолжается с советских времен. Мы уже пользуемся многими открытыми базами и ресурсами: например, youcontrol и Prozorro. Любой человек может открыть интернет и прочитать электронную декларацию чиновника. Прокуратура тоже должна быть открытой и прозрачной, чтобы люди начали ей доверять", - заявила Елена Балаба.

Существенных изменений в областных прокуратурах ждут и граждане, настаивает правовед Богдан Горбань. "Есть поддержка общественности, есть молодые новые кадры в системе прокуратуры на местах, которые готовы работать для народа, поэтому нужно немедленно менять старую номенклатурную систему, чтобы она прекратила уничтожать прогрессивные кадры на местах - или незаконно увольнять, не имея на то весомых оснований, или доводят людей до того, что они вынуждены сами оставлять органы прокуратуры. К сожалению, из-за этого теряются квалифицированные кадры, а прокуратура не может довести некоторые уголовные производства до конца. Чаще всего это заканчивается тем, что дела на годы "зависают", - отметил Богдан Горбань. По его словам, именно молодые прокуроры при поддержке общественности и международных партнеров должны добиться того, чтобы настоящие реформы наконец состоялись в Украине.