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За допинг на Олимпиаде в Сочи дисквалифицировали еще одного россиянина


фото: tass
Российского бобслеиста Максима Белугина дисквалифицировали на два года за употребление допинга во время Олимпиады-2014 в Сочи

Об этом сообщают российские СМИ.

Повторная проверка допинг-проб Белугина с Игр-2014 показала наличие в анализах спортсмена запрещенных веществ метенолона и тренболона, а также их метаболитов.

"Дисциплинарная комиссия Международной федерации бобселю и скелетону решила дисквалифицировать Белугина в два года, начиная с 8 июня 2017 года. Сам Белугин предварительно заверил IBSF, что не будет подавать апелляцию и согласен с этим термином", - рассказал представитель Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

В Сочи-2014 Белугин выступал с Александром Касьяновым, Ильвиром Хузин и Алексеем Пушкаревым.

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