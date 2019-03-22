За 5 лет войны оккупанты ни разу не пустили патруль ОБСЕ в якобы свободную от тяжелых вооружений зону, - Марчук

22 марта, 2019, 12:44

С 2014 года оккупанты ни разу не допустили патруль СММ ОБСЕ к территории, которая должна быть свободной от тяжелых вооружений

Об этом уполномоченный представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"В 2014 году стороны подписали документ, которым предусматривалось создание зоны, свободной от тяжелых вооружений. Оккупанты пятый год не позволяют патрулям ОБСЕ попасть на эту гигантскую территорию. Однажды патрулю удалось прорваться на 10 км", - рассказал Марчук.

Он добавил, что за последние сутки было 22 недопуски патрулей ОБСЕ по стороны боевиков и 1 раз от украинской стороны.

Отмечается, что патруль ОБСЕ имеет доступ ко всей территории Украины в ее международно признанных границах, "от Закарпатья до российско-украинской границы и в Крым".