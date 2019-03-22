Взрыв на заводе в Китае: число жертв возросло до почти полсотни

22 марта, 2019, 07:20

Число жертв взрыва на химзаводе в городе Яньчэн (Китай) увеличилось до 47

Об этом сообщает Reuters .

640 человек получили ранения различной степени тяжести. Из них 32 человека - в критическом состоянии.

Точное количество пострадавших с легкими ранениями пока не названо. Пострадавших разместили в 16 больницах. 192 пожарных расчетов, более 930 военнослужащих и тяжелая техника из 12 городов привлечены для ликвидации последствий аварии.