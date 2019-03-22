В Западной Африке в результате столкновения 2 автобусов погибло 60 человек
22 марта, 2019, 14:33
В результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов в Гане (государство в Западной Африке) погибли по меньшей мере 60 человек
Об этом сообщил командир полиции Джозефа Антви Гуаву, передает AFP .
"Подтверждена гибель по меньшей мере 60 человек", - сказал Гуаву.
Он рассказал, что лобовое столкновение двух автобусов произошло в 2 ночи по местному времени в районе Восточный Боно на юге Ганы.
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