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В Украине создают службу перевозок для людей на инвалидных колясках

Правительство начало создание служб перевозок, которые смогут помочь людям с инвалидностью беспрепятственно добраться туда, куда им нужно

Об этом глава правительства Владимир Гройсман сообщил в Facebook.

Гройсман рассказал, что приобрели 25 специально оборудованных автомобилей. 10 из них уже передали на места. В пятницу, 22 марта, передали еще 15 таких авто.

"В 2019 году программа будет продолжена. Уже начали закупку 24 специально оборудованных транспортных средств", - отметил он.

Автомобили укомплектованы пассажирским подъемником, управляемым дистанционным пультом. Для удобства подъемник имеет переходный мостик. Основные технические параметры соответствуют Директивам Безопасности ЕС.

 

 

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