В Турции перевернулся автобус с детьми с синдромом Дауна, есть пострадавшие

22 марта, 2019, 15:24

В турецком городе Измир попал в аварию автобус, в котором ехали дети с синдромом Дауна и их родители

Об этом сообщает CNN Turk в Twitter.

Отмечается, что во время движения автобус задел бетонное ограждение, столкнулся с автомобилем и перевернулся.

Отмечается, что дети ехали автобусом из школы в центр профессионального обучения.

Пострадали 28 пассажиров автобуса и водитель. Четырех пострадавших доставили в больницу, говорится в сообщении.

Отмечается, что на место аварии прибыло большое количество машин скорой помощи и пожарных команд. Движение транспорта на участке, где произошло ДТП, сильно затруднено.

İzmir'deki down sendromlu çocuklar ve ailelerini taşıyan midibüs kazasında 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan 4ьünün durumunun ağır olduğu öğrenildi https://t.co/TtOXBbuYJl pic.twitter.com/a5ro84z7mY - CNN TÜRK (@cnnturk) 22 марта 2019 г.