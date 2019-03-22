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В Турции перевернулся автобус с детьми с синдромом Дауна, есть пострадавшие

В турецком городе Измир попал в аварию автобус, в котором ехали дети с синдромом Дауна и их родители

Об этом сообщает CNN Turk в Twitter.

Отмечается, что во время движения автобус задел бетонное ограждение, столкнулся с автомобилем и перевернулся.

Отмечается, что дети ехали автобусом из школы в центр профессионального обучения.

Пострадали 28 пассажиров автобуса и водитель. Четырех пострадавших доставили в больницу, говорится в сообщении.

Отмечается, что на место аварии прибыло большое количество машин скорой помощи и пожарных команд. Движение транспорта на участке, где произошло ДТП, сильно затруднено.

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