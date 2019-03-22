В Турции перевернулся автобус с детьми с синдромом Дауна, есть пострадавшие
Об этом сообщает CNN Turk в Twitter.
Отмечается, что во время движения автобус задел бетонное ограждение, столкнулся с автомобилем и перевернулся.
Отмечается, что дети ехали автобусом из школы в центр профессионального обучения.
Пострадали 28 пассажиров автобуса и водитель. Четырех пострадавших доставили в больницу, говорится в сообщении.
Отмечается, что на место аварии прибыло большое количество машин скорой помощи и пожарных команд. Движение транспорта на участке, где произошло ДТП, сильно затруднено.
İzmir'deki down sendromlu çocuklar ve ailelerini taşıyan midibüs kazasında 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.- CNN TÜRK (@cnnturk) 22 марта 2019 г.
Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan 4ьünün durumunun ağır olduğu öğrenildi https://t.co/TtOXBbuYJl pic.twitter.com/a5ro84z7mY
- Напомним, 21 марта в Милане водитель угнал автобус с 50 школьниками, протаранил на нем несколько полицейских машин, а затем поджег его вместе с детьми внутри. 14 детей пострадали.
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