В США показали новую военную разработку - многофункциональный скоростной вертолет
Об этом сообщает Naked Science.
Кроме основного несущего винта он получил дополнительный толкающий винт, говорится в сообщении.
Отмечается, что применение такой схемы позволит вертолету иметь фантастическую по меркам винтокрылых машин крейсерскую скорость - 460 км/ч.
SB-1 Defiant - это высокоманевренный военно-транспортный вертолет. Он предназначен для многофункциональных задач, в том числе проведения транспортных операций, высадки десанта, выполнения поисково-спасательных операций, эвакуации раненых с поля боя, отмечается в сообщении.
Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant может сменить в армии США заслуженного "ветерана" - Sikorsky UH-60 Black Hawk, а также дополнить легкий разведывательный скоростной вертолет S-97, для которого избрали такую же схему, говорится в сообщении.
Конкурентом SB-1 выступает летательный аппарат Bell V-280 Valor, ранее уже выполнивший свой первый полет.
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