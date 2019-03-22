В США показали новую военную разработку - многофункциональный скоростной вертолет

22 марта, 2019, 18:09

В американской Флориде, в г.. Уэст-Палм-Бич, подняли в небо опытный экземпляр многофункционального вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant

Об этом сообщает Naked Science.

Кроме основного несущего винта он получил дополнительный толкающий винт, говорится в сообщении.

Отмечается, что применение такой схемы позволит вертолету иметь фантастическую по меркам винтокрылых машин крейсерскую скорость - 460 км/ч.

SB-1 Defiant - это высокоманевренный военно-транспортный вертолет. Он предназначен для многофункциональных задач, в том числе проведения транспортных операций, высадки десанта, выполнения поисково-спасательных операций, эвакуации раненых с поля боя, отмечается в сообщении.

Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant может сменить в армии США заслуженного "ветерана" - Sikorsky UH-60 Black Hawk, а также дополнить легкий разведывательный скоростной вертолет S-97, для которого избрали такую же схему, говорится в сообщении.

Конкурентом SB-1 выступает летательный аппарат Bell V-280 Valor, ранее уже выполнивший свой первый полет.