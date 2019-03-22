В Пентагоне похвастались изгнанием "ИГ" из Сирии

22 марта, 2019, 19:48

У боевиков террористической группировки "Исламское государство" не осталось территорий в Сирии

Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан доложил президенту США Дональду Трампу.

Шанахан доложил о разгроме ИГ Трампу, в то время, когда тот находился на борту президентского самолета, летящего во Флориду.