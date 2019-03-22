В Пентагоне похвастались изгнанием "ИГ" из Сирии
22 марта, 2019, 19:48
У боевиков террористической группировки "Исламское государство" не осталось территорий в Сирии
Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Об этом исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан доложил президенту США Дональду Трампу.
Шанахан доложил о разгроме ИГ Трампу, в то время, когда тот находился на борту президентского самолета, летящего во Флориду.
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