В Осло таксисты на электрокарах смогут первыми в мире заряжать их беспроводным способом
Об этом сообщает Reuters.
В проекте будут использовать индукционную технологию с установкой зарядных пластин на стоянках для такси. Они будут подключены к приемникам, установленным непосредственно в самих электромобилях, говорится в сообщении.
Уже с 2023 все такси в Осло будут иметь нулевую эмиссию углекислого газа, а к 2025 году Норвегия планирует, что все новые автомобили будут иметь еще и нулевую эмиссию парниковых газов.
Сообщается, что до сих пор главным препятствием на пути к электрификации такси была инфраструктура, поскольку таксистам приходилось слишком долго искать зарядную станцию или устройство, а затем еще ждать, пока автомобиль зарядится.
Как известно, в Норвегии самый высокий в мире уровень владения электрокарами, в частности, благодаря льготам, таким как бесплатные или льготные дорожные сборы, парковка и другие. По состоянию на прошлый год, почти каждый третий автомобиль, проданный в стране, был электрическим.
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- Напомним, в 2018 году украинцы купили электрокаров почти вдвое больше, чем в 2017 году.
- В январе 2019 года в Украине поставили на учет 441 электромобиль, что в 2,3 раза больше чем в январе 2018 года.
- К концу 2022 будет действовать норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.
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