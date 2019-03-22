В Осло таксисты на электрокарах смогут первыми в мире заряжать их беспроводным способом

22 марта, 2019, 16:25

В столице Норвегии в ближайшие годы установят беспроводные системы зарядки для электрических такси, что сделает процесс более быстрым и эффективным

Об этом сообщает Reuters.

В проекте будут использовать индукционную технологию с установкой зарядных пластин на стоянках для такси. Они будут подключены к приемникам, установленным непосредственно в самих электромобилях, говорится в сообщении.

Уже с 2023 все такси в Осло будут иметь нулевую эмиссию углекислого газа, а к 2025 году Норвегия планирует, что все новые автомобили будут иметь еще и нулевую эмиссию парниковых газов.

Сообщается, что до сих пор главным препятствием на пути к электрификации такси была инфраструктура, поскольку таксистам приходилось слишком долго искать зарядную станцию или устройство, а затем еще ждать, пока автомобиль зарядится.

Как известно, в Норвегии самый высокий в мире уровень владения электрокарами, в частности, благодаря льготам, таким как бесплатные или льготные дорожные сборы, парковка и другие. По состоянию на прошлый год, почти каждый третий автомобиль, проданный в стране, был электрическим.

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