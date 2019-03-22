//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Осло таксисты на электрокарах смогут первыми в мире заряжать их беспроводным способом


фото: vg.no
В столице Норвегии в ближайшие годы установят беспроводные системы зарядки для электрических такси, что сделает процесс более быстрым и эффективным

Об этом сообщает Reuters.

В проекте будут использовать индукционную технологию с установкой зарядных пластин на стоянках для такси. Они будут подключены к приемникам, установленным непосредственно в самих электромобилях, говорится в сообщении.

Уже с 2023 все такси в Осло будут иметь нулевую эмиссию углекислого газа, а к 2025 году Норвегия планирует, что все новые автомобили будут иметь еще и нулевую эмиссию парниковых газов.

Сообщается, что до сих пор главным препятствием на пути к электрификации такси была инфраструктура, поскольку таксистам приходилось слишком долго искать зарядную станцию или устройство, а затем еще ждать, пока автомобиль зарядится.

Как известно, в Норвегии самый высокий в мире уровень владения электрокарами, в частности, благодаря льготам, таким как бесплатные или льготные дорожные сборы, парковка и другие. По состоянию на прошлый год, почти каждый третий автомобиль, проданный в стране, был электрическим.

Читайте также: Электрокары ощутимо подешевеют. Все, что нужно знать перед покупкой электромобиля

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать