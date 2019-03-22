В Мининфраструктуры заявили о начале эры бетонных дорог в Украине
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Омелян присутствовал на инспекции хода работ на транспортной развязке в районе села Бутенки Кобеляцкого района Полтавской области.
"Это часть стратегического четырехполосного автобана Киев-Днипро, которую мы сдадим до конца 2021 года. В Полтавской области этот автобан строится в бетоне, с гарантией на 28 лет, а при надлежащем содержании он прослужит не менее 50 лет. Николаев - Кропивницкий, объездная Житомира - начинаем эру бетонных дорог в Украине, которые прокладываются по самым современным технологиям", - сказал Омелян.
Работы на упомянутой развязке ведутся в рамках государственного инвестиционного проекта по улучшению состояния автодороги Н-31 Днипро - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка: строится современная автодорога с цементобетонным покрытием, транспортная развязка в двух уровнях на пересечении автодорог М-22 Полтава - Александрия и Н-31 Днипро - Решетиловка, путепровод через железную дорогу в Кобеляцком районе. По словам Омеляна, на реализацию проекта в течение последних двух лет направлен рекордный объем средств: в 2017 году - 252 млн грн, в 2018 году - 1 млрд 41 млн 955 тыс. грн, в 2019 году планируется профинансировать 800 млн грн.
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