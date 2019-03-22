//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве сообщили о заминировании еще одного суда


фото: censor.net
В полицию Киева поступило сообщение о заминировании Подольского районного суда

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Главное здание суда находится по адресу Хорива, 21, а другое помещение - на Волошской, 6/14.

По указанным адресам выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать