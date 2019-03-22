В Киеве сообщили о заминировании еще одного суда
22 марта, 2019, 17:06
В полицию Киева поступило сообщение о заминировании Подольского районного суда
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Главное здание суда находится по адресу Хорива, 21, а другое помещение - на Волошской, 6/14.
По указанным адресам выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации.
- Ранее сообщалось, что в полицию Киева поступило сообщение о заминировании Шевченковского районного суда.
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