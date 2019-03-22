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В Киеве проверяют информацию о заминировании Шевченковского райсуда


фото: sud.ua
В полицию Киева поступило сообщение о заминировании Шевченковского районного суда

Как стало известно Вартовым. Еспрессо , в полицию Киева поступило сообщение о заминировании Шевченковского районного суда по адресу Дегтяревская, 31а.

На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Решается вопрос об эвакуации людей из здания суда.

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