В Киеве проверяют информацию о заминировании Шевченковского райсуда

22 марта, 2019, 11:45

В полицию Киева поступило сообщение о заминировании Шевченковского районного суда

Как стало известно Вартовым. Еспрессо , в полицию Киева поступило сообщение о заминировании Шевченковского районного суда по адресу Дегтяревская, 31а.

На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Решается вопрос об эвакуации людей из здания суда.