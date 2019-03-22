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В Климкина заявили, что МИД плодотворно сотрудничает с послом Йованович и благодарен за партнерство


фото: radiosvoboda
МИД Украины плодотворно сотрудничает с послом США в Украине Мари Йованович и благодарен американскому дипломату и его команде за вклад в развитие стратегического партнерства между государствами

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает "Укринформ".

"Павел Климкин поддерживает отличные отношения с послом США. Мы также высоко ценим личную роль посла Мари Йованович и ее команды в развитии стратегического партнерства между нашими государствами", - сказала Зеленко.

Она также рассказала, что вопрос заявлений генпрокурора Юрия Луценко относительно посла США в Украине поднимался во время встречи 21 марта Павелла Климкина с делегацией американских сенаторов и конгрессменов и 22 марта во время интервью западным СМИ.

"Министр иностранных дел Украины четко отметил, что США являются стратегическим союзником и другом. Он отметил, что мы благодарны за стойкую поддержку Соединенных Штатов в противодействии российской агрессии, усилении санкционного давления на РФ, содействии в проведении реформ в Украине и достижении европейских и евроатлантических стандартов", - рассказала пресс-секретарь МИД.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью The Hill заявил, что посол США Мари Йованович передала ему список людей, в отношении которых нельзя вести следствие. В Государственном департаменте США назвали такое заявление "откровенной выдумкой".

В посольстве Соединенных Штатов Америки отрицали заявление генпрокурора Луценко о том, что посол США Мари Йованович передала ему перечень "неприкасаемых" для правосудия лиц.

Народный депутат Мустафа Найем подал депутатское обращение к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить копию списка "неприкасаемых" для ГПУ людей (который ему якобы передала посол США Мари Йованович) и рассказать о своих действиях после получения, поскольку такой поступок является "вмешательством в деятельность работника правоохранительного органа".

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