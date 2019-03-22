В Германии зафиксировали рекордный рост зарплат за последние 8 лет
22 марта, 2019, 15:58
Учитывая инфляцию, реальный рост зарплат составил 1,3%. Это рекордный показатель с 2011 года
Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, пишет DW.
В то же время, на востоке Германии номинальный доход рос более высокими темпами и увеличился на 3,6%, а в западных землях - всего на 3%.
Однако на западе страны существенно выше является средняя зарплата - 53054 евро в год без вычета налогов. Для сравнения: на территориях бывшей ГДР она составляет 40 334 евро.
В обоих случаях статистика охватывает только жителей Германии, работающих на условиях полной занятости.
- Напомним, в Германии зафиксировали рекордный профицит бюджетов общин. Превышение доходов над расходами составило 59,2 млрд евро в абсолютном смысле.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-