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В Германии зафиксировали рекордный рост зарплат за последние 8 лет


фото: dw
Учитывая инфляцию, реальный рост зарплат составил 1,3%. Это рекордный показатель с 2011 года

Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, пишет DW.

В то же время, на востоке Германии номинальный доход рос более высокими темпами и увеличился на 3,6%, а в западных землях - всего на 3%.

Однако на западе страны существенно выше является средняя зарплата - 53054 евро в год без вычета налогов. Для сравнения: на территориях бывшей ГДР она составляет 40 334 евро.

В обоих случаях статистика охватывает только жителей Германии, работающих на условиях полной занятости.

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