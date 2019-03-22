В Германии предотвратили теракт, подозреваемые задержаны
22 марта, 2019, 20:24
Немецкая полиция задержала в 11 человек, готовивших теракт в Рейн-Майне
Об этом сообщает Welt .
Почти 200 следователей, полицейских и спецназовцев в пятницу провели внезапную облаву в нескольких квартирах в землях Гессене и Рейнланд-Пфальц, арестовав одиннадцать подозреваемых. Возраст задержанных - от 20 до 42 лет, говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Франкфурта-на-Майне подозревает их в подготовке серьезного террористического акта против государства и в финансировании терроризма.
Главарями группировки считают трех жителей Висбадена. По мнению следователей, они планировали осуществить "террористический исламистский акт с использованием автомобиля и огнестрельного оружия, убив как можно больше "неверных", говорится в сообщении.
Предположительно, банда уже связалась с торговцами оружием, собрала деньги и арендовала большой автомобиль, отмечают в полиции.
В ходе обысков у них было конфисковано 20 тыс. евро наличными, ножи, наркотики, а также электронные носители.
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