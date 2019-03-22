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В Германии предотвратили теракт, подозреваемые задержаны

Немецкая полиция задержала в 11 человек, готовивших теракт в Рейн-Майне
Об этом сообщает Welt .
 
Почти 200 следователей, полицейских и спецназовцев в пятницу провели внезапную облаву в нескольких квартирах в землях Гессене и Рейнланд-Пфальц, арестовав одиннадцать подозреваемых. Возраст задержанных - от 20 до 42 лет, говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Франкфурта-на-Майне подозревает их в подготовке серьезного террористического акта против государства и в финансировании терроризма.

Главарями группировки считают трех жителей Висбадена. По мнению следователей, они планировали осуществить "террористический исламистский акт с использованием автомобиля и огнестрельного оружия, убив как можно больше "неверных", говорится в сообщении.

Предположительно, банда уже связалась с торговцами оружием, собрала деньги и арендовала большой автомобиль, отмечают в полиции.

В ходе обысков у них было конфисковано 20 тыс. евро наличными, ножи, наркотики, а также электронные носители.

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