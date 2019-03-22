В Афинах возле посольства РФ взорвалась граната

22 марта, 2019, 08:50

Ночью неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле посольства РФ в Афинах

Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ Василий Гаврилов, передает ТАСС .

"Неизвестные лица, проезжая примерно в 03:30 утра на мотоцикле около консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейский будку. Устройство взорвалось", - сказал он.

По его словам, будке нанесли незначительный ущерб и никто не пострадал.

Представитель посольства рассказал, что инцидент произошел в афинском районе Халандри, где находится консульский отдел посольства.

"Будка расположена рядом со зданием консульского отдела. Взрывное устройство было брошено прямо к будке, которая размещается не на территории диппредставительства, а на улице", - сказал Гаврилов.

Он также сказал, что район вокруг консульского отдела окружила полиция. Компетентные органы Греции ведут расследование.