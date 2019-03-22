В Африке школьницы провели выходные в тюрьме, потому что разрисовали лицо президента в книге

22 марта, 2019, 15:05

В центральноафриканской стране Бурунди три школьницы провели свои выходные в тюрьме за раскрашенное лицо президента страны Пьера Нкурунзиза в школьном учебнике

Об этом сообщает CNN.

Как сообщает правозащитная организация, несовершеннолетних школьниц арестовали на прошлой неделе, а в этот понедельник (18 марта) выдвинули им обвинение за "оскорбление главы государства".

Сейчас они ждут суда, сказал директор Human Rights Watch в Центральной Африке Левис Мадж.

Всего задержали 7 школьниц. Трое из них ожидают суда под арестом, а четырех пока освободили (одной из освобожденных школьниц 13 лет).

Директор Human Rights Watch сказал, что учебники часто передают между классами, поэтому сложно понять, кто именно обрисовал портрет президента.

CNN добавляет, что это не первый случай заключения школьников. В 2016 году восьмерых учеников арестовали за то, что они якобы оскорбляли президента Нкурунзиза. В своих учебниках они написали "Нет третьему сроку" и "Убирайся". В этом году несколько детей выгнали из школы за обрисованное лицо президента.