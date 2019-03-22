В 2018 году Украину посетило более 14 млн туристов, - Минэкономразвития

22 марта, 2019, 12:53

Украина в прошлом году посетило 14,2 млн иностранных туристов

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития на своей странице в Facebook .

"В 2018 году нашу страну посетило 14,2 млн иностранцев, мы же работаем над тем, чтобы увеличить эту цифру до около 30 млн туристов ежегодно. Это возможно сделать путем развития туристических возможностей столицы и регионов", - говорится в сообщении.

Важной составляющей работы министерства является представление Украины миру. В этом году на развитие туризма Украины в бюджете предусмотрено 17 млн грн.

"В 2019 мы планируем представить нашу страну, как интересное туристическое направление, на важных международных выставках в Лондоне, Сингапуре, Барселоне и Шанхае", - отметили в МЭРТ.

Также в МЭРТ рассказали, что работают на законопроекту, который лучше защищать туристов в Украину:

"Мы разработали законопроект о повышении финансовой ответственности туроператоров. Инициатива заключается в том, чтобы установить ежедневное финансовое обеспечение на уровне 5% от оборота туроператора и не менее € 50 тыс", - отмечается в сообщении.