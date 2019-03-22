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УПЦ (МП) подала в суд на Минкульт "за принуждение изменить название"


фото: upc.lviv.uaс
УПЦ (МП) хочет судиться с Минкультом за то, что их обязали сменить название на Русскую православную церковь

Об этом передает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Истец просит признать противоправными действия министерства по размещению на его официальном сайте и в газете "Урядовый курьер" переченьня религиозных организаций, которые подпадают под нормы ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях", которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Напомним, 22 декабря 2018 года Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП) на РПЦ, поскольку их руководящий центр находится на территории государства-агрессора.

Чуть позже в УПЦ (МП) заявили, что не прекратят существование после отказа изменить название.

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