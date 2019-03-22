УПЦ (МП) подала в суд на Минкульт "за принуждение изменить название"
22 марта, 2019, 15:15
УПЦ (МП) хочет судиться с Минкультом за то, что их обязали сменить название на Русскую православную церковь
Об этом передает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Истец просит признать противоправными действия министерства по размещению на его официальном сайте и в газете "Урядовый курьер" переченьня религиозных организаций, которые подпадают под нормы ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях", которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) и подать их на регистрацию в установленном порядке.
Напомним, 22 декабря 2018 года Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП) на РПЦ, поскольку их руководящий центр находится на территории государства-агрессора.
Чуть позже в УПЦ (МП) заявили, что не прекратят существование после отказа изменить название.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-