Украинский экс-чемпион мира по боксу получил следующего соперника
22 марта, 2019, 12:29
Украинский боксер Виктор Постол заключил соглашение на бой против француза Мохаммеда Мимуни
Об этом сообщает Elite Boxing Promotion в facebook.
31-летний француз является действующим обладателем пояса IBO и провел на ринге 23 поединка, из которых выиграл 21 и проиграл 2.
Бой состоится 27 апреля в США.
Победитель этого поединка сразится за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC, которым сейчас владеет Хосе Карлос Рамирес.
Виктор Постол ранее владел титулом чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC (2015-2016).
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