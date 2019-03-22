Украинский экс-чемпион мира по боксу получил следующего соперника

22 марта, 2019, 12:29

Украинский боксер Виктор Постол заключил соглашение на бой против француза Мохаммеда Мимуни

Об этом сообщает Elite Boxing Promotion в facebook.

31-летний француз является действующим обладателем пояса IBO и провел на ринге 23 поединка, из которых выиграл 21 и проиграл 2.

Бой состоится 27 апреля в США.

Победитель этого поединка сразится за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC, которым сейчас владеет Хосе Карлос Рамирес.

Виктор Постол ранее владел титулом чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC (2015-2016).