Украинский дизайнер представил детскую коллекцию одежды

22 марта, 2019, 18:30

Известный дизайнер Андре Тан открыл детскую неделю моды JFW яркой и стильной коллекцией весна/лето 2019 для маленьких модников

Дизайнер вывел на подиум не только юных моделей, но и звездных родителей. Открыла показ певица Гайтана со своей маленькой дочерью Николь. На подиум вышли и показали family look Наталья Холоденко с сыном Илларионом, Артем Гагарин с сыном Митей, Андрей Джеджула с Даниэлем, Валентина Хамайко с сыном Михаилом и дочерью Мирославой.



Именно дочь София вдохновила ведущего дизайнера страны на создание второй детской коллекции.

"С появлением дочери я кардинально пересмотрел свои взгляды на детскую одежду. Маленькие девочки стремятся быть такими же модницами, как и их мамы, поэтому наши вещи в хорошем смысле "взрослые". Особое внимание мы уделяем выбору ткани и максимально повторяем элементы взрослых коллекций", - прокомментировал Андре Тан.

Детская коллекция весна/лето 2019 яркая и комфортная. Дизайнер смело предлагает сочетать куртку-косуху с розовой юбкой-пачкой и кроссовками oversize. Леопардовый свитшот с леггинсами с эко-кожи, а на первый взгляд строгий костюм в полоску - с декоративным пером и брошью в форме звезд. Что касается мальчиков, то Андре Тан предлагает стиль юного денди: рубашки-поло в черно-белую полоску и голубые и серые брюки-чинос.