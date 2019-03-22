Украинский двигатель вывел на орбиту итальянский ракету

22 марта, 2019, 18:47

С космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск ракеты-носителя Vega с итальянским спутником дистанционного зондирования Земли

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Ракета-носитель Vega разработало Европейское космическое агентство (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI) для доставки на низкую околоземную орбиту грузов массой от 300 до 1500 кг (в зависимости от параметров орбиты), говорится в сообщении.

Отмечается, что для верхней (четвертой) ступени этой ракеты конструкторское бюро Южное разработало, а Южмаш изготовил маршевый двигатель РД-843.