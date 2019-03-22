Украинский двигатель вывел на орбиту итальянский ракету
Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
Ракета-носитель Vega разработало Европейское космическое агентство (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI) для доставки на низкую околоземную орбиту грузов массой от 300 до 1500 кг (в зависимости от параметров орбиты), говорится в сообщении.
Отмечается, что для верхней (четвертой) ступени этой ракеты конструкторское бюро Южное разработало, а Южмаш изготовил маршевый двигатель РД-843.
Отмечается, что успешному запуску космического аппарата способствовала, в том числе, и надежная работа украинского двигателя РД-843, который согласно программе полета срабатывал три раза.
Сообщается, что PRISMA - малый спутник итальянского космического агентства, который будет использоваться для наблюдения Земли. Основная задача аппарата - продемонстрировать работу нового мощного электрооптического инструмента, который содержит гиперспектральных прибор и черно-белую камеру. Гиперспектральный прибор будет проводить наблюдения в 239 спектральных диапазонах от видимого и ближнего инфракрасного (VNIR) до коротковолнового инфракрасного (SWIR). PRISMA поможет в мониторинге сельскохозяйственных и водных ресурсов, экологической обстановки.
По данным издания, масса спутника составляет 879 кг. Он выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 614 км. Ожидаемый срок работы - 5 лет.
Запуск с космодрома Куру стал 14 стартом ракеты Vega за последние семь лет. PRISMA стал 70-м спутником, запущенным французской компанией, говорится в сообщении.
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