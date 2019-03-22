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Украинская компания получила контракт от Disney


фото: REUTERS
Украинская компания Live Animations, которая создает дополненную реальность (AR), получила контракт на несколько проектов Disney

Об этом сообщает LIGA.net .

Детали о проектах можно раскроют в мае этого года из-за соглашения о неразглашении.

Еще год назад представители Live Animations рассказывали, что американский гигант заинтересовался их работами. AR-приложения Disney на тот момент набирали 3,5 баллов в магазинах приложений. Тогда как средняя оценка продуктов украинцев - 4,5.

Компания создает продукты с дополненной реальностью. Одно из крупнейших заказов в портфолио компании - около 30 книг, в которых украинские разработчики оживляли картинки для американского издательства Little Hippo. Благодаря этому, издательство попало на полки крупной торговой сети в США - Walmart.

 


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