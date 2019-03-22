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Украинцы участвуют и выигрывают в Powerball – США, $625 миллионов в эти выходные

Для кого-то мечта приобрести 423 европейских замка или 2143 Феррари может стать реальностью уже в эти выходные!

Джекпот Powerball – США достиг $625 миллионов, тираж состоится субботу, в 23:00 по североамериканскому восточному времени. Жители Украины могут официально принять участие в лотерейном тираже США.

По результатам тиража в минувшую среду, выигрышными номерами стали 10, 14, 50, 53, 63 и шар "Пауэрбол" под номером 21. Ни один из участников тиража не угадал всю выигрышную комбинацию целиком. 

Тем не менее, участница из Украины угадала частично комбинацию выигрышных номеров и выиграла 50,000 долларов по результатам вчерашнего тиража! Подробности истории новой победительницы скоро на сайте TheLotter!

Представитель TheLotter Адриан Коореманс рассказывает: "В американских лотереях участвует весь мир, когда джекпоты достигают такого уровня, и суммы по-настоящему баснословны. И помните, что на кону не только джекпот, призов гораздо больше. Так, по результатам минувшего тиража в среду 20 марта одна из наших участниц из Украины стала счастливой обладательницей третьего приза в размере $50000!".

Коореманс продолжает: "В последние месяцы наша популярность в СМИ взлетела до небывалых высот. Сообщения о theLotter появились в таких крупных медиа как CNN, NBC и BBC Radio. Думаю, их интерес вызван доверием, которое оказывают нам наши клиенты. Мы действительно физически покупаем бумажные лотерейные билеты в США, а не просто принимаем ставки, как некоторые другие компании. Мы действуем по правилам".

 "Например, правила US Powerball гласят, что для участия в лотерее не обязательно быть гражданином или резидентом США, но для получения приза билет должен находиться в США. Поэтому мы храним билеты клиентов в сейфе в безопасном месте на территории США и отправляем клиентам скан-копии, удостоверяющие их право собственности. Затем победители отправляются в США, чтобы лично получить свой джекпот". 

Принять участие в тираже Powerball с призом $625 миллионов можно здесь.

 

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