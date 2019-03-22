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Украина обещает России зеркальные действия в вопросе заключенных, - Геращенко


фото: rada.gov.ua
Украина обещает пустить к российским заключенным координатора ОБСЕ только после того, как его пустят к украинским заключенным в России

Об этом первая заместитель головы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила на брифинге, передает Еспресо.TV

"Это неправильно, когда украинская сторона демонстрирует открытость Москалькова (российский омбудсмен Татьяна Москалькова, - Ред.), а Денисову не допустили к одной тюрьмы в России. Надо действовать зеркально. В начале апреля координатор ОБСЕ Тони Фриш планирует посетить оккупированные территории и тюрьмы в Украине . Мы сделаем зеркальность ", - рассказала Геращенко.

Она отметила, что Украина требует от ОБСЕ посетить всех украинских заложников на оккупированных территориях. Только тогда Украина предоставит доступ ОБСЕ к сепаратистам в украинских тюрьмах.

"Если Фриш посетит тюрьмы в России, увидит Клих, Балуха, Кольченко, Сущенко, и Гриба, они смогут увидеть осужденных в Украине россиян", - добавила Геращенко.

 

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