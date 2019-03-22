У Луценко требуют извинений от аналитика Аслунда

22 марта, 2019, 13:01

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган хочет услышать извинения от аналитика Андерса Аслунда, который обвинил Юрия Луценко во лжи, а потом забрал свои слова обратно

Об этом написала Сарган в Twitter.

"Уважаемый господин Аслунд, я хотела бы прочитать не только фразу об отзыве вашего предыдущего заявления, но и извинения за Ваши слова, которые вы сначала сказали о генеральном прокуроре Украины Юрие Луценко", - говорится в сообщении.

Dear Mr. Aslund, I would like to read not only the fraze revoking your previous statement, but also apology for your words you initialy said about the Prosecutor General of Ukraine Mr. Yurii Lutsenko @AtlanticCouncil - Лариса Сарган (@SarganLarysa) March 22, 2019

В комментарии Украинской службе «Голоса Америки» в 21 марта А. Аслунд сказал: "Когда Юрий Луценко открывает рот, то чаще всего для того, чтобы соврать. К нему абсолютно нет доверия. Он сам был вовлечен в сомнительные дела".

Ван также сказал, что Ю.Луценко - "является человеком президента Порошенко, но он не имеет никакого доверия".

Позже в своем микроблоге в Твиттере он написал: "Я отзываю свое заявление о Луценко".