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У Луценко требуют извинений от аналитика Аслунда

Андрес Аслунд
Андрес Аслунд
фото: pinchukfund
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган хочет услышать извинения от аналитика Андерса Аслунда, который обвинил Юрия Луценко во лжи, а потом забрал свои слова обратно

Об этом написала Сарган в Twitter.

"Уважаемый господин Аслунд, я хотела бы прочитать не только фразу об отзыве вашего предыдущего заявления, но и извинения за Ваши слова, которые вы сначала сказали о генеральном прокуроре Украины Юрие Луценко", - говорится в сообщении.

В комментарии Украинской службе «Голоса Америки» в 21 марта А. Аслунд сказал: "Когда Юрий Луценко открывает рот, то чаще всего для того, чтобы соврать. К нему абсолютно нет доверия. Он сам был вовлечен в сомнительные дела".

Ван также сказал, что Ю.Луценко - "является человеком президента Порошенко, но он не имеет никакого доверия".

Позже в своем микроблоге в Твиттере он написал: "Я отзываю свое заявление о Луценко".

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